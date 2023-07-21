Количество туристов в Геленджике увеличилось на 5,4%

С начала года Геленджик посетили более 1,6 млн туристов. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас на курорте одновременно находятся более 92 тыс. отдыхающих, сообщил мэр Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канале Алексея Богодистова Фото: Telegram-канале Алексея Богодистова

Заполняемость отелей и гостиниц составляет 86%, в крупных здравницах она достигает 100%. По словам мэра, в этом году все средства размещения отмечают рост загрузки.

«Впереди не менее "жаркая" пора. По данным специалистов, уровень бронирования номерного фонда до конца июля составляет почти 90%, на август — свыше 83%, на сентябрь — 70%»,— отметил Алексей Богодистов.

Анапу с 1 мая посетили 1,7 млн туристов, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас средняя заполняемость на курорте составляет 93%.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram