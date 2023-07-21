Жителя Апшеронска осудили на 15 лет за убийство женщины и покушение на жизнь ее знакомого

Туапсинский городской суд назначил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года жителю Апшеронска, который убил знакомую и покушался на жизнь мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

43-летний житель Апшеронска вечером 1 ноября 2022 года пришел к дому в Туапсе, где находилась его 49-летняя знакомая. Он приревновал ее к 45-летнему мужчине. Из-за этого он поочередно ударил их несколько раз в шею. Женщина погибла на месте, мужчина успел покинуть место преступления, после чего ему оказали медицинскую помощь и спасли жизнь.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, покушение на умышленное причинение смерти двум лицам). Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд вынес приговор, который пока не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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