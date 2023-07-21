В белгородской Новой Таволжанке планируют снести 54 пострадавших от обстрела дома

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского круга Белгородской области планируется снести 54 жилых дома, пострадавших во время обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 21 июля. Количество подлежащих сносу домов выросло за неполный месяц — по данным на 6 июля, таких объектов было 50, из них было снесено восемь, а еще в двух велись демонтажные работы.

По данным на сегодня, из-за обстрелов со стороны Украины в Новой Таволжанке всего повреждено 716 частных и девять многоквартирных домов, а также девять соцобъектов. 18 июля глава региона сообщал о разрушениях в 641 частном доме. По словам господина Гладкова, восстановительные работы сейчас продолжаются в 24 домовладениях: «Где-то идет обустройство фундамента, где-то кладка цоколя и гидроизоляция».

Ранее сообщалось, что холдинг «Металлоинвест» планирует выделить 400 млн руб. на восстановление Новой Таволжанки и Шебекина.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте