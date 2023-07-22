Владельца краснодарской компании будут судить за мошенничество при ремонте детсада под Воронежем

Семилукский районный суд в Воронежской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет колонии). Подсудимым выступит 51-летний владелец краснодарского ООО «Теплострой». Об этом сообщила прокуратура региона. Имя обвиняемого не раскрывается, однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании с момента ее основания является Виталий Сенокосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, летом 2019 года детсад «Родничок» в поселке Латная Семилукского района провел аукцион по выбору подрядчика для ремонта системы отопления. В торгах участвовали две компании. ООО «Теплострой» победило, предложив снизить цену с 1,7 млн руб. до 752,5 тыс. руб. Второй участник был готов выполнить работы за 760,7 тыс. руб.

По версии следствия, владелец краснодарской компании поставил в детский сад радиаторы, «не соответствующие сметной документации, в том числе, качественным и эксплуатационным характеристикам». Кроме того, стоимость оборудования «не соответствовала заявленной в контракте». Таким образом, учреждению был причинен ущерб на сумму более 380 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Теплострой» было зарегистрировано в Краснодарском крае в 2014 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Генеральный директор — Светлана Сенокосова. Данные о выручке за 2022 год в бухгалтерской отчетности не указаны, убыток составил 465 тыс. руб. В 2021 году выручка равнялась 6,5 млн руб., убыток — 636 тыс. руб.

Об дела о хищениях при строительстве тоннеля под железной дорогой в воронежских Лисках — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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