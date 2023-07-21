В Сочи в море нашли тело пропавшего четыре дня назад туриста

В Сочи спасатели эвакуировали из моря тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Тело пропавшего было обнаружено в 400 м от берега в районе пансионата «Горный воздух». Тело погибшего передали полицейским.

Поиск мужчины, который пропал в море на одном из пляжей поселка Лоо, спасатели вели с 17 июля. Как рассказал брат пропавшего, они купались, но в какой-то момент его родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать.

Татьяна Ручкина

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