На Кубани создадут единую структуру детско-юношеского спорта

В 2023 году в Краснодарском крае появится единая структура детско-юношеского спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

30 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №127-ФЗ, более известный как закон «О гармонизации». В соответствии с ним все спортивные учреждения должны получить статус образовательных с единой системой контроля, а тренеры перейти в разряд педагогических работников.

На селекторном совещании по реализации документа зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что регионы должны активизировать работу по выполнению положений ФЗ до 1 сентября 2023 года. В соответствии с ними, нужно лицензировать большое количество объектов. До 10 августа регионам направят дополнительные рекомендации.

«В Краснодарском крае актуализировали все нормативно-правовые региональные и муниципальные акты, получили временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, провели работу по приведению уставов в соответствие, а тренеров по переводу на должности педагогических работников»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Всего на Кубани функционирует 867 мест для спортивной подготовки, их необходимо пролицензировать. Сейчас проходят обследования спортобъектов региона и мероприятия по санитарным экспертизам. Уже обследовали 521 место, получили 410 положительных заключений.

Татьяна Ручкина

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