На Кубани до конца года газ подведут к 18 тысячам домов

С начала 2023 года в Краснодарском крае газ подвели более чем к 31 тыс. участков, еще к 18 тыс. домов его подведут до конца года. За последние пять лет уровень газификации в регионе вырос более чем на 8%, до 85%, что выше, чем в среднем по России. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

«Только в текущем году из краевого бюджета мы направили 1 миллиард рублей на строительство 185 километров газопроводов. За этими цифрами стоят темпы экономического развития и повышение качества жизни в районах. Мы делаем все, чтобы газ был в домах жителей края»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Реализация госпрограммы «Развитие ТЭК» на Кубани тесно связана с инвестпрограммой «Газпрома». В регионе за пять лет построили более 860 км газопроводов разного уровня давления. В этом году планируется реализовать 52 объекта, на которые из краевого бюджета выделено более 1 млрд руб. Это позволит ускорить темпы развития газификации в отдаленных районах.

На заседании регионального штаба по газификации отдельно обсуждалось и новое направление — догазификация соцобъектов. От медицинских и образовательных учреждений Кубани уже поступило 24 заявки, по половине из них заключены договоры. На мероприятии было принято решение актуализировать перечень таких организаций, которые могут быть догазифицированы. Также участники договорились об упрощении процедуры согласования земляных работ в рамках социальной газификации.

При этом губернатор края подметил, что в регионе существует дефицит мощностей газораспределительных станций, что сдерживает темпы газификации. Больше всего модернизация необходима Новороссийску, Армавиру, Крымску и Кавказскому району, где развиваются промпарки. Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов поддержал инициативу по реконструкции восьми газораспределительных станций.

Татьяна Ручкина

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