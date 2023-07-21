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СКР начал проверку после публикации видео с сексом у памятника Славы в Воронеже

Управление Следственного комитета России (СКР) в Воронеже начало проверку по факту публикации в соцсетях видео с попыткой мужчины и женщины заняться сексом у посвященного Великой Отечественной войне памятника Славы в Воронеже. Об этом сообщили ведомстве, назвав произошедшее «непристойным поведением».

Памятник Славы представляет собой мемориальный комплекс в Коминтерновском районе Воронежа, построенный на братской могиле воинов советской армии, погибших в боях за Воронеж в 1942-1943 годах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, истребованы и изучены записи с камер наблюдения»,— рассказали в управлении СКР.

Какое наказание было назначено подростку, осквернившему могилы ветеранов на воронежском кладбище

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Там заверили, что по результатам проверки «будет принято процессуальное решение».

Алина Морозова

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