Ярославское УФАС возбудило дело в отношении регоператора из-за отказа вывозить мусор

УФАС по Ярославской области возбудило дело в отношении ООО «Хартия» по признакам нарушения антимонопольного законодательства из-за отказа вывозить отходы, образовавшиеся в результате уборки придомовых территорий. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал YarNews Фото: Портал YarNews

В ведомство поступило заявление от председателя муниципального совета сельского поселения Ишня Ростовского района Андрея Ложкина. В нем он просил руководителя УФАС провести проверку по факту того, что региональный оператор «Хартия» отказывается вывозить древесно-кустарную и кустарную растительность, которая образуется в результате ухода людей за своими участками.

«Действия ООО «Хартия» по отказу в вывозе смета с придомовой территории, в том числе опавшей листвы, мелких веток, скошенной травы, нарушают права и законные интересы не только управляющих организаций, но и собственников помещений МКД, как непосредственных потребителей услуги по обращению с ТКО»,— говорится в обращении господина Ложкина.

УФАС установило, что в 2021-2022 годах «Хартия» не вывозила мусор в виде веток и иной растительности, считая, что такие отходы не относятся к ТКО. Ведомство пояснило, что это является нарушением прав и законных интересов управляющих организаций и собственников дома.

«Антимонопольное ведомство оценит бездействие общества на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии КоАП РФ (размер базового штрафа – 650 тыс. руб.)»,— сообщили в региональном УФАС.

Алла Чижова