Строить вторую очередь канализационного коллектора в Краснодаре начнут в 2023 году

К строительству второй очереди 20-го канализационного коллектора в Краснодаре приступят уже в этом году. Как сообщил глава города Евгений Наумов в интервью «Россия.Кубань», полностью реализовать проект планируют в течение 2-2,5 лет.

На модернизацию системы водоотведения в северо-восточной части Краснодара из федерального бюджета выделили 13,2 млрд руб. Еще около 3 млрд руб. было направлено из бюджета края и 200 млн руб. — из муниципального бюджета.

«Предшествующие и новый Генеральные планы всегда предусматривали вторую очередь 20-го фекального коллектора. <…> Тот объем стоков, который транспортируется через центр, с учетом развития северо-восточной части города, будет идти своим путем»,— отметил Евгений Наумов.

В части развития сетей ливневой канализации в Краснодаре разработали два масштабных проекта. К строительству сетей протяженностью 11 км в районе Западного обхода уже приступили. Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Они будут собирать ливневые стоки в западной части города и сбрасывать их в канал Балка Осечки. Также планируется строительство 8 км ливневого коллектора Балки Осечки от Ростовского шоссе до ул. Ягодина и далее до поселка Колосистого.

Татьяна Ручкина

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