Воронежцам запретили выгуливать домашних животных на газонах и детских площадках

Выгул домашних животных в Воронеже вскоре будет разрешен только на специализированных площадках и «на территориях общего пользования», но за исключением внушительного перечня мест. Соответствующе постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Решение мэрии апрещает выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях детсадов, школ и других учебных заведений, на территориях «объектов здравоохранения и административных учреждений», «объектов культуры, физической культуры и спорта», в «местах отдыха населения», на газонах и цветниках, а также на «иных земельных участках с зелеными насаждениями вне специально оборудованных площадок».

В городском управлении экологии уточнили, что в областном центре действует лишь семь специализированных площадок для выгула животных: в Воронежском центральном парке (улица Ленина, 10), в парке «Орленок» (улица Чайковского, 6), в лесопарке «Оптимистов» (проспект Патриотов, 52в), в сквере «Мирный» (улица Кропоткина, 4), в спортивно-кинологическом центре «Боксер» (улица Генерала Перхоровича, 4а), в жилом комплексе «Ботанический сад» (бульвар Олимпийский, 14) и в парке Мостозавода (улица Уточкина, 1Д).

Ограничение вступит в силу со дня опубликования в одном из ближайших номеров муниципальной газеты «Берег».

Ранее правительство Белгородской области выпустило схожее постановление, ограничивающее выгул домашних животных во всем. Теперь питомцев, например, нельзя выгуливать во дворах многоэтажек — только на специализированных площадках, определяемых местными властями. А в случае выпуска собак на «самовыгул», их будут отлавливать и отправлять в приют.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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