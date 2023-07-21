В Рыбинске заключенного осудили за экстремистскую деятельность

Рыбинский городской суд признал виновным заключенного ИК-2 в организации ячейки международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (признано экстремистским и запрещено Верховным судом Российской Федерации) также известного под аббревиатурой «АУЕ». Об этом сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Осужден Логвиненко Р.Д. 1986 года рождения, ранее судимый за совершение кражи (ч.3 ст.158 УК РФ) и убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).

«Сторонники "АУЕ" преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности, как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Из материалов дела следует, что Логвиненко Р.Д. в период отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области организовал среди заключенных деятельность ячейки запрещенного движения, пропаганду совершения преступлений по мотивам экстремистской идеологии»,— сообщили в региональном УФСБ.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» и приговорен к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Антон Голицын