В Кореновском районе запустили новый газопровод

В поселке Новоберезанский Кореновского района запустили новый газопровод и провели распределительную сеть по всем улицам микрорайона «Восточный». Теперь подключиться к нему могут все жители, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сегодня мы не просто запускаем новый газопровод, но и подключаем к нему первый дом в микрорайоне «Восточный». Знаю, что хозяйка ждала этого 20 лет. Благодаря программе догазификации, которая стартовала по поручению Президента России, мы в кратчайшие сроки построили газопровод»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Газопроводы построили до границ земельных участков. Общая протяженность сетей в микрорайоне составляет 6,6 км. Также там установили два газораспределительных пункта. Потенциал догазификации составляет 330 домов. Сейчас в микрорайоне 34 дома, с жителями 25 из них уже заключены договоры, часть из которых исполнена.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что уровень газификации Краснодарского края достаточно высокий. Техническая возможность подключения к сетям есть уже у 44,8 тыс. домов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram