Два ребенка и двое взрослых погибли в ДТП в Славянском районе

В Славянском районе при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека. В том числе в аварии скончались двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 21 июля около 13 часов на 101-ом км автодороги «Славянск-на-Кубани-Темрюк». По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком.

В результате аварии погибли четыре человека, находящихся в легковушке, в том числе дети 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок был госпитализирован в медучреждение.

По факту ДТП полицейские и Славянская межрайонная прокуратура проводят проверку. Они установят причины и обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

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