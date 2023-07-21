В Краснодаре замкомандира взвода ДПС подозревают в укрывательстве правонарушения знакомого

В Краснодаре в отношении сотрудника краевой Госавтоинспекции, замкомандира взвода отдельного батальона ДПС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, подозреваемый покрывал своего знакомого, совершившего административное правонарушение.

В ведомстве сообщают, что в июле 2022 года фигурант по просьбе знакомого вырвал листы из журнала учета материалов о нарушениях ПДД. В документах содержались записи об управлении знакомым автомобилем с устройством, скрывающим госномер. Подозреваемый забрал протокол и переписал информацию с вырванных листов в журнал, но уже без сведений о правонарушении.

«Таким образом, действия полицейского привели к сокрытию совершенного административного правонарушения.

«Таким образом, действия полицейского привели к сокрытию совершенного административного правонарушения»,— говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) ведутся следственные действия.

Анастасия Донскова

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