В правительстве РФ поддержали предложения властей Кубани по улучшению делового климата

Первый зампредседателя Правительства Андрей Белоусов провел штаб по инвестициям и обсудил с регионами совершенствование законодательства. На нем представители Краснодарского края предложили подавать заявления на получение земельного участка исключительно через портал Госуслуг, где предусмотрена идентификация заявителя, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы предложили наделить один из федеральных органов власти полномочиями по проверке мероприятий техусловий на предмет избыточности требований при присоединении заявителя к электросетям. Контроль за техническими решениями сетевых организаций поможет бизнесу не переплачивать за подключение к сетям»,— отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Он подчеркнул, что Андрей Белоусов поддержал предложение и поручил определить федеральный орган, который будет проводить экспертизу совместно с ФАС.

На штабе в основном рассматривались вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и ускорению с ними работы. Первый зампредседателя Правительства РФ поручил Минэкономразвития России вместе с заинтересованными ведомствами оперативно проработать предложения регионов и вынести результаты на очередное заседание штаба.

На совещании также обсуждался проект «Сквозной инвестиционный поток», запущенный Минэкономразвития и «Росатомом» в ходе внедрения регионального инвестстандарта. За счет бережливых технологий регионы сокращали клиентский путь инвестора и время подключения бизнеса к инфраструктуре. Андрей Белоусов отметил, что внедрение «сквозного инвестиционного потока» требует высокой управленческой культуры и техобеспечения, в том числе цифровизации процессов. По его словам, в эту работу Краснодарский край и другие регионы уже активно включились.

Татьяна Ручкина

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