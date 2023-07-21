Туристы вышли на пляжи в Туапсинском районе, несмотря на запрет купания

В Туапсинском районе туристы вышли на пляжи, несмотря на запрет купания, действующий в муниципалитете до 26 июля. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Запрет на купание в море был введен 12 июля в связи с мерами по предупреждению неблагоприятной эпидобстановки после наводнений, вызванных ливнями. По результатам проверки проб воды, отобранных специалистами Роспотребнадзора, ограничения продлили.
Ранее в Туапсинском районе с недомоганием после купания были госпитализированы 12 детей и их тренер. По данному факту следственные органы проводят проверку.
в Туапсинском районе прошли обильные ливни. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, за сутки в районе выпало три месячные нормы осадков.
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