Туристы вышли на пляжи в Туапсинском районе, несмотря на запрет купания

В Туапсинском районе туристы вышли на пляжи, несмотря на запрет купания, действующий в муниципалитете до 26 июля. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Запрет на купание в море был введен 12 июля в связи с мерами по предупреждению неблагоприятной эпидобстановки после наводнений, вызванных ливнями. По результатам проверки проб воды, отобранных специалистами Роспотребнадзора, ограничения продлили.

Ранее в Туапсинском районе с недомоганием после купания были госпитализированы 12 детей и их тренер. По данному факту следственные органы проводят проверку.

в Туапсинском районе прошли обильные ливни. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, за сутки в районе выпало три месячные нормы осадков.

Анастасия Донскова

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