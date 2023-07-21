Олег Крючков попросил спокойно относиться к эвакуации людей и машин с Крымского моста

Советник главы Крыма Олег Крючков попросил спокойно относиться к эвакуации людей и машин на Крымском мосту. В своем Telegram-канале он также настаивает, чтобы люди отказались от выкладывания фото и видео подобных мероприятий в сеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Крымский мост — объект стратегический и является целью врага. При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда — несколько раз в день. Главное для всех — безопасность людей»,— отметил Олег Крючков.

Кроме того, он рассказал, что в чатах уже вторые сутки фиксируются массовые вбросы по открытию и закрытию движения по Крымскому мосту и попытки разогнать панику. В связи с этим власти республики просят доверять только официальным источникам информации.

Татьяна Ручкина

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