Кафе Jumanji в Воронеже продают за 35 млн рублей

Работавшее более десяти лет на воронежском ресторанном рынке кафе Jumanji в ТРЦ «Петровский пассаж» выставлено на продажу за 35 млн руб. Об этом сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Площадь помещения, расположенного на первом этаже ТРЦ, составляет 209 кв. м (168 тыс. руб. за квадрат). «Интерьер выдержан в темных тонах с использованием натуральных природных материалов: дерево, кожа, лианы, медь, латунь»,— сказано в объявлении.

Заведение продает местный застройщик «Авирон девелопмент». Объявление опубликовано от лица подтвержденного профиля компании. Компания ранее выставила на продажу еще несколько объектов в Воронеже. За 153 млн руб. она продает четырехэтажный бизнес-центр «Арлан» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Хользунова. За 206,6 млн руб. на продажу был выставлен трехэтажный торговый центр на Московском проспекте, 129/8, примыкающий к одному из крупнейших в городе ТРЦ «Московский проспект».

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте