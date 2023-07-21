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Реконструкцию Театральной площади в Анапе закончат в ноябре

Реконструкцию Театральной площади в Анапе завершат в ноябре текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В настоящее время ведутся работы по созданию плоскостного фонтана в районе Триумфальной арки, фонтана-ручья у музея «Горгопия», обустройству системы ливневок и укладке тротуарной плитки.

«Работы проводятся поэтапно, на разных участках. Очень важно, что предусмотрено все, чтобы они не мешали комфортному отдыху анапчан и туристов»,— отметил мэр Василий Швец.

Подрядчик сообщил, что работы идут согласно графику, рисков нет. Ранее в администрации курорта сообщили, что окончание работ намечено на 2024 год. Стоимость реконструкции, согласно данным ЕИС в сфере закупок, составляет 165 млн руб.

Анастасия Донскова

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