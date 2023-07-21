Военного из Ямала посмертно наградили орденом Мужества

Военнослужащего из села Шурышкары (Ямало-Ненецкий автономный округ) Станислава Максарова, погибшего на специальной военной операции (СВО), посмертно наградили орденом Мужества. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

Станислав Максаров родился в Шурышкарах, а затем переехал с семьей в Мужи. В ноябре 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. В феврале 2023 года военный погиб.

«За смелые и решительные действия, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества посмертно. На днях передал удостоверение к ордену супруге погибшего Фаине Емельяновне»,— отметил Олег Попов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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