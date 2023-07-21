Прокурором Болховского района Орловской области назначен Александр Финадеев

Александр Финадеев назначен прокурором Болховского района Орловской области. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее эту должность занимал Константин Петраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Финадеев родился в 1982 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Орловской области работает с апреля 2009 года. Занимал должности помощника и старшего помощника орловского природоохранного межрайонного прокурора, работал в отделе по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, в уголовно-судебном отделе, был заместителем прокурора Колпянского района, и замом урицкого межрайонного прокурора.

Ранее Дмитрий Кленышев был назначен прокурором Покровского района Орловской области.

Алина Морозова

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