Прокуратура намерена отстаивать обещанную учительнице единороссами Приамурья квартиру

Прокуратура Благовещенска Амурской области через суд намерена защитить жилищные права учительницы Светланы Булгаковой, выигравшей квартиру в конкурсе под эгидой партии «Единая Россия» и получившей отказ в выдаче приза. Об этом «Ъ» сообщили в надзорном органе сегодня, 21 июля. Учредителем конкурса был руководивший на тот момент городским отделением партии гендиректор АО «Амурстрой» Александр Синьков, позднее ставший фигурантом дела о крупном мошенничестве, а победителя определял общественный совет по проблемам образования при городском отделении «Единой России».

Как сообщал «Ъ», конкурс «Однокомнатная квартира для молодого учителя» проводился в Благовещенске с 2011 года. Это был совместный проекта городского отделения партии «Единая Россия» и возглавлявшего его бизнесмена, вице-спикера регионального заксобрания Александра Синькова. Квартиры педагогам-победителям предоставляли в домах, которые строили компании господина Синькова. Так, Светлане Булгаковой обещали передать квартиру в 2023 году. Но в октябре 2022 года Александр Синьков был арестован по подозрению в крупном мошенничестве. Позднее его отстранили от руководящей должности в партии, а победительнице конкурса сообщили, что не могут предоставить жилье.

Женщина обратилась в прокуратуру, в результате надзорное ведомство направило в суд иск в защиту ее жилищных прав. Наименование партии в ответе прокуратуры не фигурирует, хотя в своем обращении Светлана Булгакова жаловалась как раз на ячейку «Единой России» и ее экс-главу.

Дата заседания по иску прокуратуры в Благовещенском горсуде пока не назначена. Между тем в суде продолжается процесс над Александром Синьковым, где ему инкриминируется хищение бюджетных средств при строительстве районного отдела полиции.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Прокуратура проведет проверку по партийной линии».

Анна Яшина, Благовещенск