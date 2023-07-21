Аэропорт Воронежа в 2022 году ушел в убыток и сократил выручку почти на 500 млн рублей

Выручка ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» за прошлый год сократилась более чем втрое — на 498,3 млн руб. В 2021 году она составляла 688,7 млн руб., в 2022-м — 190,4 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также 2021 год аэропорт смог закончить с чистой прибылью в 220,7 млн руб., а по итогам 2022-го получил 4,7 млн руб. убытков.

При этом в отчетности собщаетсч, что себестоимость продаж предприятия выросла с 359,3 млн руб. до 380,8 млн руб. Однако прибыль от продаж в 230,8 млн руб. сменил убыток в 279,9 млн руб. Дебиторская задолженность аэропорат в 2022 году выросла вдвое: с 45 млн руб. до 101,8 млн руб. Кредиторская задолженность, напротив, сократилась с 92,4 млн до 71,1 млн руб.

Убытки, вероятно, связаны с простоем аэропорта в связи с проведением военной операции на Украине. Сразу после ее начала Росавиация установила запрет на авиасообщение с Воронежем, Белгородом, Курском и Липецком, а также еще рядом аэропортов юга РФ.

В Черноземье рейсы выполняет только аэропорт Тамбова, откуда можно улететь в Москву и Санкт-Петербург

В начале года правительство РФ выделило аэропортам юга и центра страны, в том числе вороенсжкому предприятию, почти 2,5 млрд руб. компенсации расходов в связи с продлением ограничения полетов. Источник финансирования господдержки — средства резервного фонда кабмина. Их можно будет направить «частично на расходы по обычным видам деятельности или на оплату процентов по кредитам».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2014 году. Уставный капитал 331 тыс. руб. Генеральным директором с октября 2019 года является Роман Фроленко, бенефициаром с декабря 2020-го — ООО «Новапорт инвест» (одно из юрлиц холдинга «Новапорт»).

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте