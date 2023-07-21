В Сочи лже-экстрасенса осудили за мошенничество

Жительницу Сочи, выдававшую себя за экстрасенса, осудили за мошенничество. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе заседания было установлено, что женщина вела страничку в TikTok, указав, что, якобы, является магом, экстрасенсом и целительницей. К злоумышленнице за помощью с проблемами по здоровью и в личной жизни обратилась женщина, увидев ее ролики в социальной сети. За обряды и практики, применявшиеся в течение месяца, «медиум» получила более 2 млн руб. В отношении экстрасенса возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В судебном заседании Юрченко полностью признала вину, а также то, что экстрасенсом она не является»,— говорится в сообщении.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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