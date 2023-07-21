Глава Читинского района Забайкалья оштрафован за халатность из-за нападений собак на людей

Центральный районный суд Читы вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Читинского района Виктора Машукова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в результате его бездействия «оказались существенно нарушены права 29 местных жителей, включая 21 ребенка, пострадавших от укусов бродячих собак». Решением суда Машуков оштрафован на 100 тыс. руб., приговор не вступил в законную силу.

«Установлено, что подсудимый, достоверно зная о нахождении на территории района более 1,2 тыс. собак без владельцев, о случаях нападений на людей агрессивных особей, в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года не принимал мер к их отлову. В частности, не вводился режим повышенной готовности, а средства на отлов не выделялись»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается также, что обвинительное заключение по этому делу утверждалось заместителем генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным.

Как сообщалось ранее, безнадзорные собаки в селе Домна Читинского района в январе 2022 года насмерть загрызли семилетнюю девочку. Трагедия стала причиной последующей корректировки федерального закона, регулирующей обращение с безнадзорными животными.

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Влад Никифоров, Иркутск