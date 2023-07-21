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Коммерсантъ FM
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100 лет назад заграница помогала студентам, но меньше, чем необходимо

Материальное положение советских студентов ужасно

Отсутствие достаточного количества помещений ведет к непомерной скученности в комнатах: койки придвинуты вплотную, вещи часто приходится держать в подвешенных к потолку корзинах. Грязь и усиленная заболеваемость при таком образе жизни неизбежны.

Студенты в столовой Московского университета, около 1925 года

Студенты в столовой Московского университета, около 1925 года

Фото: James E. Abbe / ullstein bild / Getty Images

Студенты в столовой Московского университета, около 1925 года

Фото: James E. Abbe / ullstein bild / Getty Images

Государственный паек (стипендия) часто является единственным источником существования. Возникает потребность в заработках на стороне — теперь можно встретить артели студентов-грузчиков на всех вокзалах Москвы, студент-дворник или студент-швейцар — далеко не редкость.

Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода при ВЦИК, понимая всю необходимость помощи студентам и рабфаковцам, сама не могла выделить сумм на эту помощь ввиду ограниченности ресурсов ЦКПоследгола. ЦКПГ поставила вопрос о помощи студентам перед заграничными организациями, работающими в России, по борьбе с последствиями голода.

На первом месте пока стоит АРА: в Москве, Петрограде, Одессе и Киеве она дает обеды 11 600 студентам старших курсов и планирует увеличить число выдаваемых обедов еще на 5000.

«Европейская помощь студентам» вместе с миссией Фритьофа Нансена выдает ежедневно 9700 обедов студентам в Томске, Казани, Ростове, Новочеркасске, Саратове, Самаре, Харькове и Симферополе и планирует выдавать еще 2000 обедов в Иркутске, Краснодаре, Астрахани и Минске.

«Католическая миссия» распределяет среди студентов Москвы и Ростова 2150 обедов и планирует увеличить их число на 3000.

Американская организация «Джойнт» кормит в Оренбурге 1000 студентов, организует питание в Минске и выделила через ЦКПГ по 5000 долларов на 6 месяцев, что даст возможность питать еще 3000 студентов.

Гораздо хуже обстоит дело со снабжением одеждой. В этом направлении заграничные организации пока ничего реального не сделали. Только «Европейская помощь студентам» выписала одежду, в ближайшее время ожидает прибытия 8 тонн. Также организация начала кампанию за помощь советскому студенчеству книгами и инструментами. Один японский профессор прислал на эти цели 2500 швейцарских франков для студентов химического факультета в Харькове. Русско-английское акционерное общество «Аркос» взяло шефство над МВТУ, отпуская ему до 300 фунтов стерлингов (около 75 000 рублей денежными знаками 1923 года) в месяц.

Также заметно усилился приток денежных взносов от студентов Великобритании, Голландии, Бельгии, Швейцарии и Южной Америки.

Статья Ольги Каменевой «Заграничная помощь студентам высших учебных заведений России» была опубликована в «Известиях» 6 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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