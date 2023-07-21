Трое курян попали под суд за создание кредитных организаций через подставных лиц

Ленинский районный суд Курска рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в регистрации компаний «через подставных лиц» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, максимальное наказание до пяти лет колонии) и в ведении «незаконной банковской деятельности» в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — до семи лет). О передаче дела в суд сообщили в прокуратуре региона. Имена фигурантов и название организации там не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022-го обвиняемые через подставных лиц создали в Курске подконтрольные им компании, деятельность которых «была связана с предоставлением банковских услуг клиентам».

«Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили денежные средства по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов»,— рассказали в прокуратуре региона. Там добавили, что незаконный доход обвиняемых составил более 20 млн руб.

Ранее в Орле дошло до суда уголовное дело о хищении финансовой пирамидой более 232 млн руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте