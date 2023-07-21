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Возобновлены поставки уральского пломбира в Китай

Более 28 тонн уральского пломбира отправлено в Китай с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ). Поставки мороженного в КНР с Урала осуществлялись с 2016 года, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции были прекращены. Стоимость пломбира, отправленного в Китай в 2023 году, составила $93 тыс.

Линия по производству пломбира на "Хладокомбинате №3" в Екатеринбурге

Линия по производству пломбира на "Хладокомбинате №3" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Линия по производству пломбира на "Хладокомбинате №3" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уральский регион в ближайшие годы планирует нарастить свое присутствие в Китае — потенциал экспансии возможен на уровне двукратного роста. Местные предприятия расширяют выход на потенциально перспективные рынки сбыта: Индия, Монголия, Вьетнам, где наблюдается интерес к нашему мороженому»,— отметил начальник УТУ Алексей Фролов. Экспорт уральского мороженого в Азербайджан вырос на 80% и составил 20 тонн стоимостью $64 тыс.

Спрос на уральское мороженое упал в Казахстане — в два раза по сравнению с последними годами.


Единственным уральским экспортером мороженого в Китай является екатеринбургский хладокомбинат №3. О планах возобновить поставки своей продукции в Китай, которые были остановлены после начала пандемии COVID-19, в прошлом году рассказала гендиректор компании Наталия Мерзлякова.

Софья Злобина

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