Развожаев: громкие звуки в Севастополе слышны из-за учений ПВО

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в разных районах города связаны с учениями подразделений противовоздушной обороны. Об этом господин Развожаев написал в Telegram.

«Не снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны»,— обратился к жителям глава города.

Михаил Развожаев отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Севастополь регулярно подвергается попыткам атаки БПЛА. В ночь на 16 июля в районе города отразили удары 10 дронов. Жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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