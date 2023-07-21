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Турецкую Limak Marash оштрафовали за нарушения при строительстве нового терминала аэропорта Воронежа

Воронежская транспортная прокуратура выявила нарушения при строительстве нового терминала аэропорта Воронежа, которым занимается турецкая компания Limak Marash. Как сообщили в ведомстве, генподрядчика аэропорта оштрафовали на 100 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выявлены использование не предусмотренных рабочей документацией материалов, ненадлежащее устройство дорожного полотна, нарушение технологической последовательности при отделке помещений . Кроме того, строительные и земляные работы в охранной зоне линий связи были проведены без письменного согласования заинтересованного лица»,— рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что «должностное лицо» компании было привлечено к административной ответственности за «нарушение правил охраны линий связи» (ч.1 ст. 13.5 КоАП РФ — для должностных лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 руб.).

По данным ведомства, компания и ее сотрудник выплатили штрафы, а выявленные нарушения устранены

Limak Marash строит новый терминал аэропорта с декабря 2021 года. Согласно проекту, площадь здания составит 13,68 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 6 тыс. кв. м. После завершения строительства комплекс сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Стоимость проекта оценивалась на старте строительства в 5,5 млрд руб.

Работы планируется завершить в декабре 2023 года. По словам губернатора Александра Гусева, по состоянию на 19 июля они выполнены на 50%. Накануне аэропорт также объявил о поисках подрядчика для текущего ремонта взлетно-посадочной полосы за 22 млн руб.

Алина Морозова

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