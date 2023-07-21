На фестиваль в Чувашию доставили вышитую карту Адыгеи

Вышитую карту Адыгеи доставили в Чебоксары для участия в фестивале «Вышитая карта России». Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова
Для участия в мероприятии мастерицы республики вышили шелком, серебряными и золотыми нитями на бархатном зеленом полотнище изображения древних артефактов, найденных в регионе, дольмен и элементы фольклора в традиционной адыгейской технике.
«В изготовлении карты приняли участие Сафиет Сет, Лариса Гумова, Зурет Джаримок, Аза Битова, Рузана Мугу — мастера золотошвейного искусства адыгов, и Русета Гумова — начинающая мастерица»,— отметил господин Кумпилов.
Фестиваль «Вышитая карта России» пройдет в Чувашии 21 августа. В нем также примет участие работа кубанских рукодельниц. На полотне крестом вышиты традиционные кубанские орнаменты.
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