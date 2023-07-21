Глава РЖД Олег Белозеров приехал в Екатеринбург

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приехал в Екатеринбург на чемпионат профессионалов компании. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Финал чемпионата профессионалов РЖД в Екатеринбурге продлится до 21 июля. Соревнования проходят на нескольких крупных площадках, в том числе на станции Шарташ.

Участие в состязаниях принимает более 2 тыс. железнодорожников. За звание лучших в 40 компетенциях соревнуются специалисты из 21 филиала и подразделения РЖД.

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