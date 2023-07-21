В Сочи проверят обстоятельства гибели в ДТП девушки на электросамокате

В Сочи начали проверку причин и обстоятельств аварии, в которой погибла девушка на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 21 июля на улице Конституции. Мужчина, управлявший автомобилем Skoda, допустил наезд на участницу дорожного движения.

«Предварительно установлено, что она пересекала дорогу в неустановленном месте»,— говорится в сообщении.

В соцсетях распространились сведения о том, что за рулем иномарки находился таксист. На место происшествия прибыли медики, но им не удалось спасти пострадавшую.

Анастасия Донскова

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