В Курске два предпринимателя получили условные сроки за мошенничество с недвижимостью

Ленинский райсуд Курска признал двух местных предпринимателей виновными в особо крупном мошенничестве «с использованием служебного положения» (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет колонии). Осужденным назначили соответственно три года и девять месяцев и четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события 2019-2021 годов. Установлено, что мужчины, руководившие двумя компаниями, заключили с 23 жителями Курска и других городов договоры на строительство жилых домов и продажу земельных участков, которые предпринимателями не принадлежали. Затем они несколько раз переносили сроки исполнения договоров, но так и не выполнили свою часть сделок.

Ущерб пострадавшим был оценен в более 11 млн руб., сообщили в прокуратуре. Осужденные возместили его «частично».

Алина Морозова

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