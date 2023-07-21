Ярославец предстанет перед судом за хранение контрафактных сигарет

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля передала в суд уголовное дело о хранении более 6 тыс. пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По данным прокуратуры, в сентябре-октябре 2021 года обвиняемый купил в Москве 6 тыс. пачек сигарет, маркированных наклейками, похожими на акцизные марки, на 650 тыс. руб. Приобретенное мужчина привез в Ярославль и хранил в арендованном гараже. Сотрудники полиции выявили незаконную деятельность и изъяли контрафактную продукцию.

30-летний ярославец обвиняется по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд.

Алла Чижова