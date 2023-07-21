Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил границы ТОР «Новоуральск»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Новоуральск» в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Решение федеральных властей позволит привлечь в область более 2 млрд руб. частных инвестиций.

Напомним, заявку на расширение границы ТОР «Новоуральск» направили еще в прошлом году. В территорию планировалось включить 22 земельных участка общей площадью 88,22 га. Сейчас в рамках новых границ резиденты готовы реализовать семь инвестиционных проектов, инвестировав более 2 млрд руб. и создав порядка 700 рабочих мест. Бюджетный эффект должен составить 4 млрд руб.

ТОСЭР «Новоуральск» создана в 2019 году. В данный момент там зарегистрированы 22 резидента, суммарно инвестировавшие в производство 480 млн руб. Создано 724 рабочих места. К реализации действующими и потенциальными резидентами заявлен ряд проектов, которые увеличат общий объем инвестиций более чем на 2 миллиарда рублей. Планируется создать еще 693 рабочих места.

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