Двое воронежских судей ушли в отставку

Воронежская квалификационная коллегия судей (ККС) удовлетворила заявления об уходе в отставку, собщили в организации. Свои посты покидают работавшая в Левобережном райсуде Воронежа Юлия Селянина и Людмила Самойлова из Павловского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полномочия госпожи Селяниной будут прекращены 4 сентября 2023 года, госпожи Самойловой — 1 февраля 2024 года.

Кроме того, ККС сообщила о назначении трех воронежских судей по указу президента РФ. В Советский райсуд назначена Наталья Кульнева, в Новоусманский райсуд — Екатерина Брылева, в Рамонский райсуд — Ольга Стрельникова. Срок полномочий каждой из них не ограничен.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Александра Бумагинана пост председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Воронеже.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте