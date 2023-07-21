Двое воронежских судей ушли в отставку

Воронежская квалификационная коллегия судей (ККС) удовлетворила заявления об уходе в отставку, собщили в организации. Свои посты покидают работавшая в Левобережном райсуде Воронежа Юлия Селянина и Людмила Самойлова из Павловского райсуда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полномочия госпожи Селяниной будут прекращены 4 сентября 2023 года, госпожи Самойловой — 1 февраля 2024 года.
Кроме того, ККС сообщила о назначении трех воронежских судей по указу президента РФ. В Советский райсуд назначена Наталья Кульнева, в Новоусманский райсуд — Екатерина Брылева, в Рамонский райсуд — Ольга Стрельникова. Срок полномочий каждой из них не ограничен.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Александра Бумагинана пост председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Воронеже.