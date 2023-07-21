В Екатеринбурге начались обсуждения по строительству трамвайной линии по Вавилова, Сахарова и Амундсена

Администрация Екатеринбурга объявила об общественных обсуждениях по проекту строительства трамвайной линии по ул. Академика Вавилова (усл.), пр. Академика Сахарова и ул. Амундсена. Обсуждения связаны с проектом планировки и межевания территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общественные обсуждения проводятся с 21 июля по 18 августа. Оставить свои замечания и предложения, а также ознакомиться с проектом можно будет с 28 июля по 7 августа.

Новая трамвайная линия в Академическом пройдет по маршруту пр. Академика Сахарова — ул. Хрустальногорская — ул. Евгения Савкова. Ее достроят до Широкой речки. Итоговая стоимость строительства составит 15,2 млрд руб. Как заявлялось ранее, протяженность линии составит 19,3 км. Строительство трамвайного депо обойдется в 5,4 млрд руб.

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