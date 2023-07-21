В Рыбинске разработали эскизы остановок для центра и жилых районов

В Рыбинске разработали новые эскизы остановок, их обсудили на градостроительном совете, рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

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Планируется сделать два вида остановочных павильонов — для исторического центра города и жилых районов. Первый вид предлагается стилизовать под городскую архитектуру старого Рыбинска. Предполагается, что их сделают из закаленного стекла и с чугунными стойками. Остановочные пункты для жилых районов города хотят сделать в индустриальном стиле со стилизованными элементами декора.

«Общие требования — соответствие городской эстетике, антивандальные материалы, удобство горожан, ожидающих транспорт. Оба варианта члены градостроительного совета одобрили с учетом небольших рекомендаций»,— написал господин Рудаков.

Алла Чижова