В Крым доставили 60 вагонов с бензином. Как сообщил глава министерства транспорта республики Николай Лукашенко, в течение дня топливо распределят по заправочным станциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В министерстве зафиксировали сообщения об отпуске бензина только по талонам. По данным главы Севастополя Михаила Развожаева, на одной из городских заправок автовладельцам отказывались отпускать топливо, ссылаясь на «резерв». Причиной ситуации стала задержка с поставками бензина.

«Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе»,— отметил Николай Лукашенко.

Власти полуострова осуществляют постоянный мониторинг наличия горюче-смазочных материалов в РК.

Анастасия Донскова

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