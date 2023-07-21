Защитник «Палмейраса» Луан получил приглашение в ФК «Краснодар»

Защитник бразильского клуба «Палмейрас» Луан Гарсия получил приглашение в команду ФК «Краснодар». Об этом сообщает Placar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Палмейрас Фото: ФК Палмейрас

По данным издания, игрок заинтересовался предложением. Возможность перехода рассматривает совет директоров бразильской стороны.

«Луана часто считают козлом отпущения, он подвергается большой критике. Пришло хорошее, важное для него предложение, и он уже выразил заинтересованность в уходе»,— цитирует издание обозревателя Фелипе Фачинкани.

Луан является старейшим игроком «Палмейраса». В составе команды 30-летний футболист выступает с 2017 года. В текущем сезоне Луан сыграл в 11 матчах и стал автором одного гола. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в €2,5 млн.

Анастасия Донскова

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