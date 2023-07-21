Саммит Россия — Африка в Петербурге посетит президент Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка, пишет РИА Новости. Форум пройдет в Петербурге 27-28 июля.

По данным дипломатического источника издания, Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в мероприятиях форума. Ранее сообщалось, что российский посол в Египте высказывался о надежде на присутствие египетской делегации на саммите. Официального подтверждения участия, однако, не было.

Планируется, что форум посетят лидеры Замии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

Напомним, ранее «Ъ-СПб» писал, что на время проведения саммита Россия — Африка в Петербурге вводятся ограничения движения транспорта, в том числе общественного. В частности, в утренний и вечерний часы пик будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары. Губернатор Александр Беглов также порекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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