С 21 по 23 июля в Свердловской области ожидается похолодание до +9 градусов, грозы и сильный ветер. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +20°…+25°. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 22 июля, температура ночью опустится до +9°…+14°, а днем поднимется до +20°…+25°. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 23 июля, температура воздуха ночью составит +10°…+15°, днем — +20°…+25°. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 21 июля ожидается +21°…+23°. Ночью в субботу прогнозируется +12°…+14°, днем — +20°…+22°. В воскресенье ночью температура составит +13°…+15°, днем +20°…+22°.

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