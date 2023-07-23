Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках страны

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|Средняя стоимость предложения на первичном рынке (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Локация
|Июль 2022
|Июнь 2023
|Июль 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|323,4
|318,4
|324,2
|1,80%
|0,20%
|Санкт-Петербург
|238,3
|230,9
|231,3
|0,20%
|-2,90%
|Казань
|179,7
|179,7
|181,6
|1,10%
|1,10%
|Краснодар
|129,3
|150,3
|152,7
|1,60%
|18,10%
|Нижний Новгород
|136,7
|145
|147,3
|1,60%
|7,80%
|Новосибирск
|130
|128,5
|128,9
|0,30%
|-0,80%
|Екатеринбург
|122
|125,7
|126,9
|1,00%
|4,00%
|Красноярск
|110
|120,5
|122
|1,20%
|10,90%
|Уфа
|125,4
|121
|121,6
|0,50%
|-3,00%
|Омск
|115,7
|121,7
|119,6
|-1,70%
|3,40%
|Ростов-на-Дону
|118,3
|116,6
|116,6
|0,00%
|-1,40%
|Пермь
|101,6
|112,8
|114,8
|1,80%
|13,00%
|Самара
|105,2
|109,5
|111,4
|1,70%
|5,90%
|Волгоград
|91,4
|99,6
|101,4
|1,80%
|10,90%
|Челябинск
|102,3
|95,8
|98,9
|3,20%
|-3,30%
|Воронеж
|101,5
|94,5
|92,7
|-1,90%
|-8,70%
|Московская область
|166,4
|165,9
|164,9
|-0,60%
|-0,90%
|Ленинградская область
|152,7
|143,7
|141,9
|-1,30%
|-7,10%