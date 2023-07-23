Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках страны

Средняя стоимость предложения на первичном рынке (тыс. руб. за кв. м) Динамика Локация Июль 2022 Июнь 2023 Июль 2023 За месяц За год Москва 323,4 318,4 324,2 1,80% 0,20% Санкт-Петербург 238,3 230,9 231,3 0,20% -2,90% Казань 179,7 179,7 181,6 1,10% 1,10% Краснодар 129,3 150,3 152,7 1,60% 18,10% Нижний Новгород 136,7 145 147,3 1,60% 7,80% Новосибирск 130 128,5 128,9 0,30% -0,80% Екатеринбург 122 125,7 126,9 1,00% 4,00% Красноярск 110 120,5 122 1,20% 10,90% Уфа 125,4 121 121,6 0,50% -3,00% Омск 115,7 121,7 119,6 -1,70% 3,40% Ростов-на-Дону 118,3 116,6 116,6 0,00% -1,40% Пермь 101,6 112,8 114,8 1,80% 13,00% Самара 105,2 109,5 111,4 1,70% 5,90% Волгоград 91,4 99,6 101,4 1,80% 10,90% Челябинск 102,3 95,8 98,9 3,20% -3,30% Воронеж 101,5 94,5 92,7 -1,90% -8,70% Московская область 166,4 165,9 164,9 -0,60% -0,90% Ленинградская область 152,7 143,7 141,9 -1,30% -7,10%