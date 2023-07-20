Главные новости за 20 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Несколько атак беспилотников произошло 20 июля в Крыму. Рано утром дрон ударил по поселку Раздольному — в результате погибла девочка-подросток. Позже из-за атаки в поселке ввели режим ЧС. Вторая атака произошла днем в центральной части полуострова. Пострадавших и разрушений нет.

С 21 июля минобороны Украины будет считать все суда, идущие в Черном море к портам России, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. Крупнейшие черноморские порты находятся в Краснодарском крае.

Громкий хлопок напугал жителей Майкопа. Глава города Геннадий Митрофанов заявил, что звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома.

В Краснодаре разыскивают оператора беспилотного летательного аппарата, запустившего коптер в районе жилых домов на улице Московской.

Осенью 2024 года на АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновят строительство кораблей. Больше всего потребность у города есть в зерновозах.

Краснодару из краевого бюджета выделили почти 914 млн руб., которые пойдут на покупку 16 электробусов и зарядных станций к ним.

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