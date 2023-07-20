Песков назвал «верхом маразма» введение санкций против крымского детского центра «Артек»

Дмитрий Песков назвал «верхом маразма» введение Великобританией на этой неделе санкций против международного детского центра «Артек» в Крыму. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил ТАСС.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма! И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно»,— отметил Дмитрий Песков.

«Артек» основали в 1925 году. Сейчас он состоит из девяти лагерей. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. По прогнозам, к своему 100-летию «Артек» примет двухмиллионного ребенка.

Сейчас в центре проходит международная смена. На нее приехали около 3,2 тыс. детей более чем из 50 стран, в том числе Германии, Канады, Испании, Швеции, Польши, Сербии, Франции и Финляндии.

Татьяна Ручкина

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