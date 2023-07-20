Трудового мигранта из Индии госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе в связи с выявлением у гражданина Индии признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии. Об этом сообщили в ведомстве.

Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторных исследований у него выявлен холероподобный возбудитель.

«Специалистами незамедлительно приняты меры по выявлению и лабораторному обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения, назначению средств экстренной профилактики, усилению дезинфекционного режима и ограничительным мероприятиям. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных не выявлено», — заявили в ведомстве.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России за последние несколько лет почти не было холеры, но есть риск завоза заболевания туристами.

Сергей Толмачев