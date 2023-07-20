Главные новости за 20 июля. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск

В Воронеже завершился XI региональный медиафорум, участники которого обсуждали особенности «Журналистики в эпоху информационных войн».

Воронежский областной суд не будет публиковать текст решения о признании убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом. Это объясняется особым порядком производства по делу.

В Курской области за изготовление, незаконное хранение и ношении взрывных устройств сельский житель получил четыре года колонии общего режима и штраф в 220 тыс. руб.

Правительство РФ вложит в модернизацию трамвайной сети Липецка 5,26 млрд руб., что на 810 млн руб. больше озвученной в апреле суммы.

Закрыть окна детсадов Белгорода защитной пленкой не успеют к 1 августа, на которое запланировано возвращение 67 учреждений к полноценной работе.

До 2033 года в Воронеже планируется капитальный ремонт в 276 городских учреждениях образования на общую сумму 11,2 млрд руб.

В Новом Осколе Белгородской области похоронили Алексея и Наталью Кулик, которые погибли в результате теракта на Крымском мосту 17 июля. Их дочь Ангелину доставили в РДКБ Минздрава в Москву.

Воронежский облсуд приговорил к пожизненному сроку 56-летнего Виктора Мирского за убийство трех человек и нападение на отделение полиции.

На 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Воронежской области Леонид Селитренников.

По данным «Опоры России», за 2022 год Липецкая область стала единственным регионом Черноземья с отрицательной динамикой по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.