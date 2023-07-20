В Ярославле устанавливают причины гибели деревьев в Юбилейном парке

В Ярославле специалисты пытаются установить причины массовой гибели деревьев в Юбилейном парке. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии города со ссылкой на администрацию МУП «Дирекция парков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

«Дирекция парков» проводит плановые мероприятия по санитарной рубке сухих деревьев, ей подлежат порядка 300 деревьев, сообщает портал «Ярньюс». Кроме того, в «Дирекции» планируют пригласить специалистов, которые сделают заключение о причинах гибели деревьев.

«Есть несколько предположений о причинах массовой гибели деревьев в парке Юбилейный, которые на данный момент проверяются, погибшие деревья обследуются, чтобы установить истинные причины их гибели. Одной из этих причин может являться близкое залегание грунтовых вод. Еще одной возможной причиной гибели деревьев может являться заражение ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Обе эти причины являются предварительными и на данный момент проводятся тщательные обследования для установления истинной причины гибели деревьев»,— рассказали в «Дирекции парков».

После установления причин планируется постепенно проводить выпиловку сухих деревьев. Сначала тех, что представляют наибольшую опасность падения. Потом проведут профилактические работы с другими деревьями по устранению причин их дальнейшей гибели. И заключительным этапом станет посадка новых деревьев взамен погибшим.

Алла Чижова